Nelle ore della rielezione è riesploso il fenomeno Instagram delle Bimbe di Sergio Mattarella

Se c'è un termometro per misurare il gradimento di un politico sui social network, sicuramente si può annoverare quello del filone delle "Bimbe di". Ogni personaggio delle istituzioni che goda di un successo, anche parziale, sui social network è inevitabilmente coinvolto in questa spirale. Impossibile, dunque, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sfuggire a questa logica. L'account Instagram delle Bimbe di Mattarella ha avuto una improvvisa impennata proprio nelle ore che hanno preceduto la rielezione dell'ex ministro al Colle. La votazione che ha coinvolto Mattarella è entrata nella storia della Repubblica italiana: con i suoi 759 voti ...

