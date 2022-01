NELLA RESISTENZA AL NAZIFASCISMO LE AZIONI DI LOTTA FURONO PLURIME | IL CASO DEGLI IMI

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 30 gennaio 2022) Gli Internati Militari Italiani (IMI) nei campi di prigionia in Germania Stalag II D Stargard L’AQUILA – Quando si parla dialil primo riferimento corre subito allaarmata condotta dai gruppi delle varie brigate partigiane, coordinate dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Oppure a quei reparti dell’Esercito italiano che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 – pur in mancanza di ordini dal Comando generale, in fuga con il Re verso Brindisi – scelsero di combattere invece di cedere le armi ai tedeschi, come accadde a Cefalonia e nei Balcani, a Roma e in Corsica. O come avvenne nelsingolare della Brigata Maiella, nata ali in Abruzzo nel dicembre del 1943 per iniziativa dell’avvocato Ettore Troilo, già collaboratore di Giacomo Matteotti, e del ...