NBA 2022, i risultati della notte (30 gennaio): Heat-Raptors, triplo overtime! Vincono Warriors, 76ers e Mavericks (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono sei le partite disputate nella notte, e stavolta da raccontare c’è davvero tanto, perché sono davvero poche le volte in questa stagione in cui si sono visti così tanti elementi, tra partite e prestazioni individuali, in grado di restituire un quadro di grande lotta nella regular season. Il tutto quando la pausa per l’All Star Weekend non è lontana. Un posto d’onore lo merita l’incredibile confronto tra Miami Heat (32-18) e Toronto Raptors (24-23), caratterizzato da non meno di tre tempi supplementari e vinto dai canadesi per 120-124. Nonostante la rotazione a otto che porta gli ospiti a far giocare tutti gli uomini del quintetto base, nella situazione, oltre 50 minuti, il risultato è ben più che efficace, con i 33 punti di Gary Trent Jr. e le doppie doppie di Pascal Siakam e OG Anunoby che neutralizzano la tripla doppia di Jimmy ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono sei le partite disputate nella, e stavolta da raccontare c’è davvero tanto, perché sono davvero poche le volte in questa stagione in cui si sono visti così tanti elementi, tra partite e prestazioni individuali, in grado di restituire un quadro di grande lotta nella regular season. Il tutto quando la pausa per l’All Star Weekend non è lontana. Un posto d’onore lo merita l’incredibile confronto tra Miami(32-18) e Toronto(24-23), caratterizzato da non meno di tre tempi supplementari e vinto dai canadesi per 120-124. Nonostante la rotazione a otto che porta gli ospiti a far giocare tutti gli uomini del quintetto base, nella situazione, oltre 50 minuti, il risultato è ben più che efficace, con i 33 punti di Gary Trent Jr. e le doppie doppie di Pascal Siakam e OG Anunoby che neutralizzano la tripla doppia di Jimmy ...

