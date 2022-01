Napoli, Olivera: «Ho sentito dell’interesse degli azzurri, sono solo voci…» (Di domenica 30 gennaio 2022) L’obiettivo del Napoli Mathias Olivera ha parlato dell’interesse degli azzurri nei suoi confronti Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe che piace tantissimo al Napoli, ai microfoni dell’emettente uruguaiana Sport 890 ha parlato dell’interesse degli azzurri nei suoi confronti. LE PAROLE – «Sento di essere nel mio momento migliore, sono in fiducia e provo a divertirmi lottando senza mai arrendermi. Le voci sul Napoli? sono tranquillo e concentrato sul Getafe. Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata, si, e sebbene certe cose facciano piacere per me restano voci. La mia testa e i miei pensieri ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) L’obiettivo delMathiasha parlatonei suoi confronti Mathias, terzino sinistro del Getafe che piace tantissimo al, ai microfoni dell’emettente uruguaiana Sport 890 ha parlatonei suoi confronti. LE PAROLE – «Sento di essere nel mio momento migliore,in fiducia e provo a divertirmi lottando senza mai arrendermi. Le voci sultranquillo e concentrato sul Getafe. Qualche notiziadelmi è arrivata, si, e sebbene certe cose facciano piacere per me restano voci. La mia testa e i miei pensieri ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - MomentiCalcio : Calciomercato #Napoli, è tutto fatto per il giocatore: arriverà a giugno - Lollodvx : RT @AleAuz86: Trofei Ssc Napoli Gennaio 2022 : -Abbiamo quasi preso Olivera per Giugno -Abbiamo quasi preso Pedraza (Emery es tu colpa) -G… - CalcioNews24 : #MathiasOlivera allontana le voci sul #Napoli - DomPepeLiberato : RT @AleAuz86: Trofei Ssc Napoli Gennaio 2022 : -Abbiamo quasi preso Olivera per Giugno -Abbiamo quasi preso Pedraza (Emery es tu colpa) -G… -