Napoli, la scelta si ferma tra i pali: Meret rinnova, Ospina verso la Liga (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Napoli sta cercando di sciogliere il nodo portiere per la prossima stagione: vicino il rinnovo di Meret, Ospina verso la Liga Il Napoli dovrà sciogliere il nodo portiere per la prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono vicini al rinnovo di Meret. Il portiere andrà a guadagnare il doppio della cifra attuale, due milioni di euro circa. Situazione Ospina, invece, tutta da valutare. Il portiere non rinnoverà salvo colpi di scena e per lui potrebbero aprirsi le porte del Real Madrid dove ritroverebbe Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

