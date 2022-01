Napoli | il Toronto prova a prendere anche Mertens | ecco la reazione del giocatore

(Di domenica 30 gennaio 2022) IlFC ha da poco messo sotto contratto Lorenzo Insigne, che a giugno si trasferirà in Canada per iniziare una nuova avventura calcistica e di vita. Il trasferimento potrebbe non essere l’unico sull’asse partenopeo-canadese. Gli uomini del presidente Manning infatti, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Il Mattino, hanno messo nel mirinoL'articolo

Il, secondo il portale Voetbal 24, ha scelto il sostituto di Insigne, destinato a lasciare l'azzurro a fine stagione per il. A prenderne il posto sarà Adnan Januzaj, talentuoso esterno ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilguarda ancora in casaper rinforzarsi. Il club canadese in pressing per la firma di Dries Mertens Come riportato da Il Mattino, ilguarda ancora in casadopo aver messo a ...Il Toronto FC ha da poco messo sotto contratto Lorenzo Insigne, che a giugno si trasferirà in Canada per iniziare una nuova avventura calcistica e di ...Il presidente De Laurentiis ha messo nel mirino un giocatore di livello europeo per rimpiazzare i probabili addii a fine stagione di Ospina e di Meret.