Napoli: al via manutenzione aeratori Galleria Vittoria (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La manutenzione delle apparecchiature essenziali è fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Avviamo la manutenzione straordinaria di tutti gli aeratori della Galleria Vittoria. Verranno smontati e completamente revisionati a coppie, ovviamente di notte per avere il minimo impatto sulla circolazione. I sei aeratori rimanenti sono largamente sufficienti e le sonde che azionano gli aeratori in base alla concentrazione di Ossido di Carbonio e dell’opacità da inquinamento funzionano perfettamente“. Lo annuncia l’assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza. “Le lavorazioni di smontaggio della prima coppia saranno effettuate da Citelum dalle ore 23:30 di lunedì 31 gennaio alle ore 5:00 di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ladelle apparecchiature essenziali è fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Avviamo lastraordinaria di tutti glidella. Verranno smontati e completamente revisionati a coppie, ovviamente di notte per avere il minimo impatto sulla circolazione. I seirimanenti sono largamente sufficienti e le sonde che azionano gliin base alla concentrazione di Ossido di Carbonio e dell’opacità da inquinamento funzionano perfettamente“. Lo annuncia l’assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza. “Le lavorazioni di smontaggio della prima coppia saranno effettuate da Citelum dalle ore 23:30 di lunedì 31 gennaio alle ore 5:00 di ...

