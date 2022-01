Nanoparticelle e campi magnetici contro il cancro

Leggi su panorama

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ogni diagnosi diè una brutta notizia, ma se a essere diagnosticato è un tumore al pancreas, la notizia è davvero pessima. A cinque anni di distanza dal momento in cui viene individuato (così dicono le statistiche, ovvio che ci sono eccezioni) la percentuale di guarigione non supera in media l’11 per cento, in entrambi i sessi.Il problema è che questa neoplasia nella maggioranza dei casi viene identificata quando i sintomi si manifestano già (e sono spesso sovrapponibili ad altre malattie, come la pancreatite), quindi è tardi per una prognosi buona, o per essere operati. «Catturare» i segni del tumore prima che si manifesti è l’obiettivo del NanoDelivery Lab del Dipartiemento di Medicina Molecolare, dove il team guidato da Daniela Pozzi e Giulio Caracciolo, fisici dell’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con il Policlinico Universitario Campus ...