Nadal | obiettivo leggenda | ' Voglio diventare il più grande tra i grandi'

Advertising

chimentimattia : Primo obiettivo mio personale fallito, ha vinto mr tic Nadal. Avanti il prossimo… - CescoGallo : I primi 2 set mostrano quanto Nadal sia un match up tattico pessimo per #Berrettini.Senza variazioni di rovescio lu… - infoitsport : Australian Open, Berrettini alla prova Nadal con l'obiettivo top-5 ATP - Sportmediaset - LorenzoAndreol4 : Rafa #Nadal: 'Aver ribaltato la situazione nel quinto set è stato un piccolo miracolo. L'obiettivo era questo: cerc… - infoitsport : Australian Open - Nadal non muore mai. Obiettivo semifinale raggiunto, ko Shapovalov -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal obiettivo

Un risultato che lo mette lassù, sul piedistallo dei più grandi, superando Federer enel numero degli Slam conquistati, 21 a 20: "Non mi nascondo, voglio essere quello che vincerà di più. ...Il 29 gennaio di quell'anno, Rafaaveva incassato il k.o. più doloroso della sua vita, ... Come se l'fosse quello di far passare l'espulsione di Djokovic come una punizione determinata ...Home; Tennis News; Rafael Nadal; Il 30 Gennaio 2022 resterà per sempre nella storia del tennis. Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto dopo una rimonta epica il campione ru ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev, valevole come finale degli Australian Open 2022, Aggiornamenti in tempo reale ...