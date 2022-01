Mundo Deportivo – Fabian Ruiz non rinnova col Napoli, lo vogliono tre club di Premier League (Di domenica 30 gennaio 2022) Fabian Ruiz non rinnova col Napoli, lo cercano in Premier League. Arsenal, Manchester United e Liverpool vogliono acquistarlo. La notizia viene lanciata dalla testata giornalistica spagnola Mundo Deportivo. Il centrocampista del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2023. Il Napoli vorrebbe rinnovare il contratto di Fabian Ruiz ed un tentativo si farà, ma sarà complicato. Ci sono tanti club che seguono Fabian Ruiz tra cui il Newcastle, che ha offerto 40 milioni per il giocatore. Soldi rifiutati da De Laurentiis, con il discorso della cessione rimandato a giugno. Fabian ... Leggi su napolipiu (Di domenica 30 gennaio 2022)noncol, lo cercano in. Arsenal, Manchester United e Liverpoolacquistarlo. La notizia viene lanciata dalla testata giornalistica spagnola. Il centrocampista delha un contratto in scadenza nel 2023. Ilvorrebbere il contratto died un tentativo si farà, ma sarà complicato. Ci sono tantiche seguonotra cui il Newcastle, che ha offerto 40 milioni per il giocatore. Soldi rifiutati da De Laurentiis, con il discorso della cessione rimandato a giugno....

