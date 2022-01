Morte di Lorenzo Parrelli, gli studenti tornano in piazza a Torino dopo le cariche della polizia. Letta: «Episodi gravi contro i manifestanti» (Di domenica 30 gennaio 2022) dopo le cariche, gli scontri e le manganellate della polizia di venerdì a Torino, gli studenti si preparano a scendere di nuovo in piazza nella città per Lorenzo Parrelli – il diciottenne morto il 21 gennaio durante l’alternanza scuola-lavoro. L’appuntamento è per venerdì 4 febbraio, sempre in piazza Albarello, dove l’altro giorno le forze dell’ordine sono intervenute per fermare il corteo. «Quello che è successo è gravissimo – dicono gli studenti – non solo perché ci proibiscono di protestare legittimamente per l’omicidio di un nostro coetaneo. Non accetteremo e non rimarremo in silenzio di fronte a tutto questo». Sulle tensioni tra studenti e forze dell’ordine è ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022)le, gli scontri e le manganellatedi venerdì a, glisi preparano a scendere di nuovo innella città per– il diciottenne morto il 21 gennaio durante l’alternanza scuola-lavoro. L’appuntamento è per venerdì 4 febbraio, sempre inAlbarello, dove l’altro giorno le forze dell’ordine sono intervenute per fermare il corteo. «Quello che è successo èssimo – dicono gli– non solo perché ci proibiscono di protestare legittimamente per l’omicidio di un nostro coetaneo. Non accetteremo e non rimarremo in silenzio di fronte a tutto questo». Sulle tensioni trae forze dell’ordine è ...

