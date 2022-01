Milano | scontri tra polizia e studenti durante il corteo contro l' alternanza scuola-lavoro

(Di domenica 30 gennaio 2022) Aci sono stati momenti di tensione tra le forze dell'ordine e i circa duecentoche si sono riuniti oggi in piazza Missori per commemorare il giovane Lorenzo Parelli, il diciottenne di Udine mortoil suo ultimo giorno di. Il, che ha visto la partecipazione anche delle sigle sindacali Fiom Cgil e Si Cobas, si stava dirigendo verso la sede di Assolombarda per depositare una trave d'acciaio di cartapesta insanguinata davanti alle porte dell'edificio, quando è stato bloccato dallache ha impedito l'accesso

Il caso è aperto. Glidi piazza dei giorni scorsi a Torino,e Roma, con la dura reazione delle forze di polizia contro gli studenti che protestavano per la morte di Lorenzo Parelli, sono l'oggetto della ...Sono parole del leader del Pd Enrico Letta a "Mezz'ora in più" su Rai 3 riguardo aglitra ... Acirca duecento ragazzi tra studenti, anarchici ed esponenti di centri sociali hanno cercato ...Il segretario del Pd interviene sulle proteste di piazza per la morte di Lorenzo Parelli, il 18 enne deceduto in fabbrica a Udine durante uno stage.