Milan, sfuma Kulusevski: lo svedese parte nel pomeriggio per Londra (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Dejan Kulusevski partirà pomeriggio per Londra per trasferirsi al Tottenham Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Dejanpartiràperper trasferirsi al Tottenham

Ultime Notizie dalla rete : Milan sfuma Milan, sfuma un grande obiettivo di mercato Commenta per primo Era stato vicinissimo al trasferimento la scorsa estate Romain Faivre ma tutto sfumò proprio sul più bello. Il club rossonero ora rischio di essere solo un lontano ricordo: il jolly ...

Calciomercato Sassuolo LIVE: accordo raggiunto con il Padova per Luca Moro 12.55 - Sfuma il colpo Jacopo Surricchio , il centrocampista si trasferirà alla Roma . 13 GENNAIO ... 11.20 - Filip Djuricic proposto a Inter e Milan. 10.55 - La Sampdoria torna su Gregoire Defrel . 2 ...

Milan, sfuma un grande obiettivo di mercato Calciomercato.com Milan tra presente e futuro: scelti il difensore e l'erede di Kessié La società rossonera ha scelto il profilo basso nel mercato di gennaio puntando ad investire nella prossima estate: per l'immediato si punta sul giovane difensore Malick Thiaw dello Schalke 04, poi fi ...

Mercato Roma, si allontana Ndombele: vicino il passaggio al Lione Giorni finali del calciomercato invernale, la Roma è ancora a caccia del regista da regalare a Mourinho. Dopo essere sfumato Xhaka oggi i giallorossi si allontano anche da Ndombele. Il centrocampista ...

