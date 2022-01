Migliori offerte di San Valentino su Amazon per Xiaomi Mi Band 6 e Watch Lite

Leggi su optimagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ci sono un paio didi Sansuda prendere in considerazione in questa ultima domenica di gennaio. Chi ha un budget limitato per un regalo al suo partner, potrà beneficiare degli ultimi sconti sui dispositivi indossabili del momento del brand. Con una spesa (in ogni caso) non superiore a 56 euro, sarà possibile proporre alla propria metà un dispositivo dall’indubbio valore hi-tech, almeno agli appassionati del genere. La prima delledi Sansuè quella dedicata allaMi6, nel modello senza supporto per NFC. Il prezzo del dispositivo è sempre più basso, in particolare ora solo 37,56 euro. La disponibilità del prodotto e immediata e di conseguenza la sua consegna sarà ...