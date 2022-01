"Mi si è rotta la gonna". Incidente hard per Mara Venier, e Pierluigi Diaco... il "raptus" (Di domenica 30 gennaio 2022) Un imprevisto ha messo in imbarazzo Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Proprio mentre la conduttrice stava per introdurre lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, annunciando i suoi ospiti, c'è stato il piccolo "Incidente". Dopo aver salutato tutti, ha ripreso ironicamente Pierluigi Diaco: “Benvenuti a tutti, ma che ti ridi!”. Mentre Zia Mara, sorridendo, tentava di aggiustarsi la gonna, il suo ospite ha rivelato: "No perché il pubblico non sa come sei entrata in studio, in corner, in zona Cesarini!”. La conduttrice, allora, ha spiegato: "Mi si è rotta la gonna, dietro, tutto qua!”, ha detto, avvicinandosi a Diaco e continuando ad aggiustarsela nella parte posteriore. L'imprevisto, comunque, ha fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Un imprevisto ha messo in imbarazzoa Domenica In su Rai 1. Proprio mentre la conduttrice stava per introdurre lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, annunciando i suoi ospiti, c'è stato il piccolo "". Dopo aver salutato tutti, ha ripreso ironicamente: “Benvenuti a tutti, ma che ti ridi!”. Mentre Zia, sorridendo, tentava di aggiustarsi la, il suo ospite ha rivelato: "No perché il pubblico non sa come sei entrata in studio, in corner, in zona Cesarini!”. La conduttrice, allora, ha spiegato: "Mi si èla, dietro, tutto qua!”, ha detto, avvicinandosi ae continuando ad aggiustarsela nella parte posteriore. L'imprevisto, comunque, ha fatto ...

