Mertens vuole Napoli: il Toronto lo ha contattato, la situazione (Di domenica 30 gennaio 2022) Dries Mertens vuole restare al Napoli, ma il Toronto farà di tutto per portarlo in MLS in coppia con Lorenzo Insigne. Un sogno quello del club canadese che si è già aggiudicato, a suon di milioni, uno dei calciatori italiani più talentuosi. A 31 anni, nel fiore della sua maturazione, Insigne ha deciso di andare a giocare in MLS cosa che aumenta a dismisura il prestigio del campionato degli USA; che fino ad ora aveva vissuto principalmente di calciatori in fase discendente. Una scelta di vita e di portafoglio, quella Insigne, che potrebbe essere seguita anche da Mertens che non ha perso le speranza di restare al Napoli. Mertens al Toronto Le ultime notizie su Mertens in MLS vengono date da Il Mattino che scrive: ... Leggi su napolipiu (Di domenica 30 gennaio 2022) Driesrestare al, ma ilfarà di tutto per portarlo in MLS in coppia con Lorenzo Insigne. Un sogno quello del club canadese che si è già aggiudicato, a suon di milioni, uno dei calciatori italiani più talentuosi. A 31 anni, nel fiore della sua maturazione, Insigne ha deciso di andare a giocare in MLS cosa che aumenta a dismisura il prestigio del campionato degli USA; che fino ad ora aveva vissuto principalmente di calciatori in fase discendente. Una scelta di vita e di portafoglio, quella Insigne, che potrebbe essere seguita anche dache non ha perso le speranza di restare alalLe ultime notizie suin MLS vengono date da Il Mattino che scrive: ...

