Mertens Toronto, emissari del club al lavoro per la firma del giocatore (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Toronto guarda ancora in casa Napoli per rinforzarsi. Il club canadese in pressing per la firma di Dries Mertens Come riportato da Il Mattino, il Toronto guarda ancora in casa Napoli dopo aver messo a segno il colpo Insigne a parametro zero. I canadesi sperano di ingaggiare a parametro zero anche l'attaccante belga Dries Mertens che, comunque, conserva una piccola speranza di rimanere in azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

