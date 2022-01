Mercato Milan – Bryan Gil al Valencia: il retroscena su Castillejo | News (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, ci sarebbe un retroscena riguardo il mancato trasferimento di Samu Castillejo al Valencia Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, ci sarebbe unriguardo il mancato trasferimento di Samual

Advertising

capuanogio : La #Juventus non si ferma più anche grazie all'aiuto degli ex #Paratici e #Conte. Il #Milan fermo sul mercato diven… - AntoVitiello : Conferme sul nome di Malick #Thiaw dello #Schalke per la difesa del #Milan (anticipazione @ManuBaio). Il giocatore… - AntoVitiello : ?? Il #Milan per gennaio sperava di tesserare il talentuoso Hugo #Cuenca, classe 2005, ma per motivi burocratici l'o… - giovann62310434 : @86_longo @SpursOfficial @OL Mercato de ac milan e chiuso - milan_day : Un non mercato da parte dei rossoneri, tra aspettative e realtà. Leggi 'Stringere i denti' di Carmelo Catania >… -