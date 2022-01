Mercato Milan, Baiocchini: “Kessie? Con 7-8 milioni avrebbe rinnovato” (Di domenica 30 gennaio 2022) Manuele Baiocchini ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. L'ivoriano ha chiesto tanti soldi: ecco con quale offerta avrebbe firmato Leggi su pianetamilan (Di domenica 30 gennaio 2022) Manueleha parlato del rinnovo di Franck. L'ivoriano ha chiesto tanti soldi: ecco con quale offertafirmato

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo resterà al Milan, non è andata in porto la cessione al Valencia. Mercato in entrata chiuso per il #Milan - capuanogio : La #Juventus non si ferma più anche grazie all'aiuto degli ex #Paratici e #Conte. Il #Milan fermo sul mercato diven… - AntoVitiello : Conferme sul nome di Malick #Thiaw dello #Schalke per la difesa del #Milan (anticipazione @ManuBaio). Il giocatore… - Livia_DiGioia : RT @MarcoKappa11: Basta con sto cazzo di mercato bastaaaaaa Da dopodomani si torna in trincea, coltello tra i denti e si lotta per l’obiet… - MattiaMinasi : #atalanta ha fatto tutt'altro che rinforzarsi vendendo gosens, la #juve si è rinforzata facendo all in (ma non sono… -