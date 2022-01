Mercato – Contatti Newcastle Napoli, per due cartellini azzurri. I dettagli (Di domenica 30 gennaio 2022) CalcioMercato, ci sono stati Contatti tra il Newcastle ed il Napoli per due cartellini azzurri, Fabian Ruiz ed Osimhen. Trattative rimandate a giugno L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 30 gennaio 2022) Calcio, ci sono statitra iled ilper due, Fabian Ruiz ed Osimhen. Trattative rimandate a giugno L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

DavceYt : RT @salvione: Roma, contatti col Valencia per il prestito di Diawara - CalcioOggi : “Juve, da Aubameyang a Kulusevski: contatti con l’Arsenal” - Corriere dello Sport - sportli26181512 : “Juve, da #Aubameyang a #Kulusevski: contatti con l’Arsenal”: Cherubini ed Edu si sono sentiti per affrontare alcun… - NotEscapism : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - #RenatoSanches, contatti in corso con Mendes - Joanenric67Joan : RT @salvione: Roma, contatti col Valencia per il prestito di Diawara -