Mercati finanziari: cosa aspettarsi da Wall Street e borse europee? Il punto degli esperti (Di domenica 30 gennaio 2022) La congiuntura economica attuale preoccupa molti investitori che si chiedono cosa sia lecito attendersi da Wall Street e dalle borse del Vecchio Continente nei prossimi mesi. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente turbolenti per i Mercati, con i timori legati ai venti di guerra provenienti dalla Russia che si sono legati a quelli riguardanti i dati dell’inflazione e della crisi energetica. L’insieme di questi fattori ha spinto al ribasso diversi listini che hanno poi operato un parziale rimbalzo dopo le indicazioni della Banca Centrale degli Stati Uniti. Nello specifico gli investitori stanno attendendo di capire se la Fed procederà con gli attesi rialzi sui tassi d’interesse, secondo molti analisti necessari per contrastare gli effetti dell’inflazione. Il compito della Banca ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) La congiuntura economica attuale preoccupa molti investitori che si chiedonosia lecito attendersi dae dalledel Vecchio Continente nei prossimi mesi. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente turbolenti per i, con i timori legati ai venti di guerra provenienti dalla Russia che si sono legati a quelli riguardanti i dati dell’inflazione e della crisi energetica. L’insieme di questi fattori ha spinto al ribasso diversi listini che hanno poi operato un parziale rimbalzo dopo le indicazioni della Banca CentraleStati Uniti. Nello specifico gli investitori stanno attendendo di capire se la Fed procederà con gli attesi rialzi sui tassi d’interesse, secondo molti analisti necessari per contrastare gli effetti dell’inflazione. Il compito della Banca ...

Advertising

brotto_marco : #lebasi ??#lebasi ??#lebasi ?? 'La più grave disfunzione dell’eurosistema è costringere gli Stati a mettere in atto de… - PalenaEduardo : RT @VitoLops: #Mattarella presidente e #Draghi premier. Della serie, squadra che vince (così e' sicuramente lato mercati finanziari) non si… - afrodite1969 : RT @Alessia_ing: I mercati finanziari già sapevano che salvini era già comprato - cosimomeli1 : RT @VitoLops: #Mattarella presidente e #Draghi premier. Della serie, squadra che vince (così e' sicuramente lato mercati finanziari) non si… - SergioFerrara10 : RT @FSergio84260141: @matteosalvinimi L'importante per voi è che faccia gli interessi di Bruxelles e dei mercati finanziari che vi pagano l… -