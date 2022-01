Meloni: tenteranno il proporzionale, ci opporremo al pantano (Di domenica 30 gennaio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 30 gennaio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ultime Notizie dalla rete : Meloni tenteranno Mattarella bis fa esplodere il centrodestra Ma anche il clima tra il leader della Lega e Giorgia Meloni è glaciale. A metà mattinata, quando la ... abbia ufficialmente aperto questo fronte: 'Tenteranno di cambiare la legge elettorale - ha ...

La furia della Meloni: 'Adesso rifondiamo il centrodestra da capo a piedi' ... aggiunge Meloni, che conferma il voto del suo gruppo per Carlo Nordio. 'Non era un obiettivo ... E in vista delle elezioni politiche del 2023, 'Tenteranno di cambiare la legge elettorale in senso ...

Meloni: tenteranno il proporzionale, ci opporremo al pantano askanews Centrodestra, la débâcle sul Quirinale apre la resa dei conti. Meloni ripudia Salvini: «Non è mio alleato» Carfagna (Forza Italia): «La competizione tra lui e Meloni è distruttiva». Matteo Salvini rivendica le sue mosse. «In questi giorni – dice Carfagna – abbiamo vissuto l’esito della gara per la leadersh ...

Mattarella bis fa esplodere il centrodestra Il voto per il Quirinale consegna un centrodestra spappolato, con i leader dei vari partiti pronti ad accusarsi l’un l’altro di alto ...

