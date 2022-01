Meloni | la rabbia e l’orgoglio | “Delusa dagli alleati | noi compatti come una falange” video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 30 gennaio 2022) “Siamo statie lealiuna, non abbiamo nulla da rimproverarci, sono orgogliosa del mio partito e di quanto abbiamo fattoFratelli d’Italia”. Il day after di Giorgiaè fatto di di, per la delusione incassata grazie al comportamento schizofrenico degli, ma anche di orgoglio perla leader ha tenuto le briglie al suo fronte di “guastatori” degli inciuci trasversali andati in scena nella partita del Quirinale.e il centrodestra “da rifondare” “Il centrodestra è da rifondare, è quello a cui lavoro io da oggi. Nulla è perduto”. Così Giorgia, in una diretta Facebook. Dobbiamo arrivare “a non essere più guardati dall’alto in basso da una sinistra sempre più ...