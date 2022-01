Mattarella | il democristiano antimafia Dall’omicidio del fratello | all’arrivo al Quirinale | il ritratto di Ettore Boffano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Giudice della Corte costituzionale,, cattolico progressista, ex ministro e presidente della Repubblica in uno dei settennati tra i più duri della storia repubblicana. Ildi Sergio, chi è e quali sono state le tappe principali della sua vita politica, raccontato nella rubrica di, Facce da Colle, trasmessa durante l’ultima puntata del talk Quirinal Tango (RIVEDI L’INTEGRALE). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caro direttore, la rielezione di(a suo tempo unassai critico e quasi "atipico") sarà accompagnata quasi inesorabilmente da un elogio postumo della saggezza della Dc. Elogio di cui chi come me è stato ...Quando un vecchioincontra un tecnico... Viene da parafrasare la celeberrima frase di Gian Maria Volontè ... E il Winchester di Sergionon ha smentito l'antico proverbio ...MATTARELLA Come è nata la prima candidatura al Quirinale? E quali sono state le tappe del suo primo settennato? La storia e il ritratto di Sergio Mattarella nella rubrica di Ettore Boffano [il video d ...Buongiorno. Il tredicesimo presidente della Repubblica è rimasto dunque il dodicesimo, impossibilitato a dire «no» dalla visione deprimente - dall’alto del Colle - di macerie fumanti. Quelle dei parti ...