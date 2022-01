Mattarella-Draghi garanzia di stabilità ma che disfatta la politica (Di domenica 30 gennaio 2022) A dimostrazione che il sistema politico è ridotto all’impotenza, per la seconda volta il Parlamento non riesce ad eleggere il Presidente della Repubblica, mai avvenuto prima, e implora l’uscente di restare in carica. È successo con Napolitano, si replica con Mattarella, nonostante quest’ ultimo avesse spiegato che la rielezione è un vulnus alla Costituzione. Ma tant’ è. Del resto non abbiamo forse a Palazzo Chigi un presidente del Consiglio calato dall’alto del Quirinale perché i partiti non sono stati in grado di mettere in piedi un governo? Se tale è la situazione assistiamo ad un gigantesco sospiro di sollievo perché continueremo ad avere Mattarella al Colle e Draghi a palazzo Chigi: l’Europa, gli Stati Uniti, i mercati, i possessori del nostro debito pubblico, sono rassicurati, e vedrete che lo spread tornerà a scendere. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 30 gennaio 2022) A dimostrazione che il sistema politico è ridotto all’impotenza, per la seconda volta il Parlamento non riesce ad eleggere il Presidente della Repubblica, mai avvenuto prima, e implora l’uscente di restare in carica. È successo con Napolitano, si replica con, nonostante quest’ ultimo avesse spiegato che la rielezione è un vulnus alla Costituzione. Ma tant’ è. Del resto non abbiamo forse a Palazzo Chigi un presidente del Consiglio calato dall’alto del Quirinale perché i partiti non sono stati in grado di mettere in piedi un governo? Se tale è la situazione assistiamo ad un gigantesco sospiro di sollievo perché continueremo ad avereal Colle ea palazzo Chigi: l’Europa, gli Stati Uniti, i mercati, i possessori del nostro debito pubblico, sono rassicurati, e vedrete che lo spread tornerà a scendere.

matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - borghi_claudio : La legislatura che aveva acceso in milioni di Italiani speranze di cambiamento e di recupero di sovranità si chiude… - Penny73070896 : Senatore Matteo, io ho spinto per l'entrata al Governo Draghi Larga Intesa solo per testare meglio il terreno al su… - luigibagnato : RT @Pietro_Otto: Mattarella (pdr), Draghi (pdc), Amato (corte costituzionale)….il periodo più buio della storia italiana. -