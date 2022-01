Mattarella bis, piccolo Alfiere gli scrive: “Ora mi congratulo io” (Di domenica 30 gennaio 2022) "Caro Presidente Mattarella, ho sentito che verrà rieletto e sono molto felice di questa sua decisione, perché' credevo non volesse più essere il nostro Presidente ed ero molto dispiaciuto di questo. Adesso sono io a farle i complimenti, che da parte del mio fratellino Andrea". A scrivere una lettera al Capo dello Stato nel giorno della sua rielezione è stato Mattia Piccoli, il bimbo dodicenne di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, che a dicembre scorso aveva ricevuto proprio dalle mani del Capo dello Stato l'attestato di Alfiere della Repubblica per il supporto dato alla sua famiglia (LO SPECIALE Mattarella BIS - IL DISCORSO DI Mattarella - LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO). Leggi su tg24.sky (Di domenica 30 gennaio 2022) "Caro Presidente, ho sentito che verrà rieletto e sono molto felice di questa sua decisione, perché' credevo non volesse più essere il nostro Presidente ed ero molto dispiaciuto di questo. Adesso sono io a farle i complimenti, che da parte del mio fratellino Andrea". Are una lettera al Capo dello Stato nel giorno della sua rielezione è stato Mattia Piccoli, il bimbo dodicenne di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, che a dicembre scorso aveva ricevuto proprio dalle mani del Capo dello Stato l'attestato didella Repubblica per il supporto dato alla sua famiglia (LO SPECIALEBIS - IL DISCORSO DI- LE REAZIONI DEL MONDO POLITICO).

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - auleia1 : @boni_castellane le piace questa annata, 2018, - dinodavi : RT @imballoionico: Vi vedo stupiti per il bis di #Mattarella. In realtà è perfettamente coerente con il declino del Paese. Un Paese che non… -