Mattarella bis | la stampa estera salva solo il Presidente Durissimo El Mundo | «Italia resta ingovernabile»

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sergioviene (ri)eletto alla presidenza della Repubblicana con 759 voti e larilancia la notizia su tutte le principali homepage delle testate internazionali. Sergiorielettodell’tra profonde divisioni, titola il Guardian. Tutti i giornali parlano di stabilità sottolineando i giorni di divisioni tra forze politiche che hanno portato al risultato del capo dello Stato che accetta di rimanere, come sottolineato nel suo discorso, «nell’interesse della nazione». E non dimenticando l’età di, 80 anni, e le sue 15 dichiarazioni di necessità di suo ritiro. «Non voleva un nuovo mandato ma è stato convinto are», si legge. Ha accettato per «senso di responsabilità», ...

Al sesto giorno di votazioni per il presidente della Repubblica, al sospiro di sollievo del mattino " quando Matteo Salvini apre suldi Sergio, seguito da una nota del presidente del ...... per la seconda volta consecutiva si conferma l'anomalia di un Capo dello Stato rieletto (come avvenne già nel 2013 con Giorgio Napolitano): l'inizio ufficiale del "" prenderà forma ...A ROMA IN VIA DELLA CORDONATA A POCHI PASSI DAL QUIRINALE: “TRASLOCO BIS” LA NUOVA OPERA DELLA STREET ARTIST LAIKA Sergio Mattarella rifà le valigie e torna al Quirinale. Nella notte tra il 29 e il 30 ...Tra i liguri grandi elettori del presidente della Repubblica, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera, era nelle squadre di scrutatori che si sono occupati nel corso delle votazioni dello ...