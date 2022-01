Mattarella bis, la stampa estera salva solo il Presidente. Durissimo El Mundo: «Italia resta ingovernabile» – Le foto (Di domenica 30 gennaio 2022) Sergio Mattarella viene (ri)eletto alla presidenza della Repubblica Italiana con 759 voti e la stampa estera rilancia la notizia su tutte le principali homepage delle testate internazionali. Sergio Mattarella rieletto Presidente dell’Italia tra profonde divisioni, titola il Guardian. Tutti i giornali parlano di stabilità sottolineando i giorni di divisioni tra forze politiche che hanno portato al risultato del capo dello Stato che accetta di rimanere, come sottolineato nel suo discorso, «nell’interesse della nazione». E non dimenticando l’età di Mattarella, 80 anni, e le sue 15 dichiarazioni di necessità di suo ritiro. «Non voleva un nuovo mandato ma è stato convinto a restare», si legge. Ha accettato per «senso di responsabilità», ... Leggi su open.online (Di domenica 30 gennaio 2022) Sergioviene (ri)eletto alla presidenza della Repubblicana con 759 voti e larilancia la notizia su tutte le principali homepage delle testate internazionali. Sergiorielettodell’tra profonde divisioni, titola il Guardian. Tutti i giornali parlano di stabilità sottolineando i giorni di divisioni tra forze politiche che hanno portato al risultato del capo dello Stato che accetta di rimanere, come sottolineato nel suo discorso, «nell’interesse della nazione». E non dimenticando l’età di, 80 anni, e le sue 15 dichiarazioni di necessità di suo ritiro. «Non voleva un nuovo mandato ma è stato convinto are», si legge. Ha accettato per «senso di responsabilità», ...

Advertising

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - mr_mainagioia : RT @Luana_m89: Far passare il #Mattarella bis come una vittoria è davvero penoso. Il Mattarella bis è una pezza messa sul fallimento della… - toMMilanello : Una settimana di teatrini; di voti a Signorini e Amadeus; capaci soltanto di elemosinare un mandato bis da… -