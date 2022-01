Mattarella al Quirinale, salta il trasloco nella casa al Pinciano (Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidente aveva preso in affitto un appartamento a due passi da villa Borghese, tre finestre e un balconcino, ma ora con la rielezione l'abitazione può tornare in affitto Leggi su repubblica (Di domenica 30 gennaio 2022) Il presidente aveva preso in affitto un appartamento a due passi da villa Borghese, tre finestre e un balconcino, ma ora con la rielezione l'abitazione può tornare in affitto

