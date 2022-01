Matilde Brandi e Nicolas Vaporidis verso L’Isola dei Famosi, tutti i nomi papabili del cast (Di domenica 30 gennaio 2022) Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano formando e secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlog verso la firma ci sarebbero anche la ballerina Matilde Brandi e l’attore Nicolas Vaporidis. La prima l’abbiamo ammirata nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, mentre il secondo sarebbe al suo debutto in un reality show. A loro si aggiungerebbero Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti ed Edoardi Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi. A tal proposito, sempre TvBlog, fa una precisazione: la Tavassi parteciperebbe non in coppia con Floriana Secondi, ma con suo fratello. La Secondi non resterebbe però a casa perché concorrerebbe da sola. Come riportato, infatti, sarebbero previste due isole: una ... Leggi su biccy (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildella nuova edizione dedeisi sta piano piano formando e secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlogla firma ci sarebbero anche la ballerinae l’attore. La prima l’abbiamo ammirata nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, mentre il secondo sarebbe al suo debutto in un reality show. A loro si aggiungerebbero Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti ed Edoardi Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi. A tal proposito, sempre TvBlog, fa una precisazione: la Tavassi parteciperebbe non in coppia con Floriana Secondi, ma con suo fratello. La Secondi non resterebbe però a casa perché concorrerebbe da sola. Come riportato, infatti, sarebbero previste due isole: una ...

x_juanstylvato5 : RT @tvstellare: IN CHE SENSO MATILDE BRANDI ALL'ISOLA DEI FAMOSI - Scotty3451 : RT @Mean_Gorgeous_: MATILDE BRANDI SAREBBE IN TRATTATIVA PER PARTECIPARE ALL’ISOLA DEI FAMOSI PIERSILVIO GRAZIEEEEE APERITIVO IN HONDURAS h… - StraNotizie : Matilde Brandi e Nicolas Vaporidis verso L’Isola dei Famosi, tutti i nomi papabili del cast - 95_addicted : RT @Tartaruga9731: #isola Matilde Brandi Guendalina Tavassi Floriana Secondi Carmen di Pietro STO URLANDO - 95_addicted : RT @Tristan__esdpv: NO VABBÈ MATILDE BRANDI ALL’ISOLA MIO DIO LEI SI FARÀ GLI APERITIVI SULLA SPIAGGIA #isola -