Maria Serenella Cappello | chi è la moglie di Mario Draghi? Ha origini nobiliari

Maria Serenella Cappello è la moglie dell'attuale presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Mario Draghi. Conosciamo meglio chi è la "first lady". La moglie del capo dell'esecutivo italiano ha esordito ufficialmente come "first lady" durante il G20 tenutosi recentemente a Roma, dove ha accolto le altre consorti degli uomini più potenti del mondo.

