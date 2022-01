Marano, incassa pensione della mamma morta per 7 anni: truffa da 80mila euro (Di domenica 30 gennaio 2022) Una vicenda surreale quella che arriva da Marano, comune alle porte di Napoli. Una donna di 51 anni ha percepito la pensione della mamma morta per sette anni. La protagonista della storia, già nota alle forze dell’ordine, è stata scoperta dai Carabinieri della locale Compagnia dopo settimane di indagini. Marano, percepiva i soldi della pensione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 30 gennaio 2022) Una vicenda surreale quella che arriva da, comune alle porte di Napoli. Una donna di 51ha percepito laper sette. La protagonistastoria, già nota alle forze dell’ordine, è stata scoperta dai Carabinierilocale Compagnia dopo settimane di indagini., percepiva i soldiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

PupiaTv : Marano di Napoli, incassa per 7 anni la pensione della madre morta: denunciata - statodelsud : Marano, per 7 anni incassa la pensione della madre morta: denunciata - Pino__Merola : Marano, per 7 anni incassa la pensione della madre morta: denunciata - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Marano, per 7 anni incassa la pensione della madre morta: denunciata - VerdiVeneto : RT @RaiNews: Una 51enne di Marano di Napoli è stata denunciata per aver ha incassato la pensione della madre morta per quasi 7 anni. https:… -