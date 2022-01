Manuel Bortuzzo: chi è, età, oggi, libro, sparatoria, Instagram, Paralimpiadi, chi è la fidanzata, Grande Fratello Vip, Lulù (Di domenica 30 gennaio 2022) Torna puntuale l’appuntamento con Verissimo e, dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi in studio da Silvia Toffanin arriverà in studio anche Manuel Bortuzzo, concorrente del GF VIP che ha deciso di abbandonare il gioco per motivi fisici. Il giovane si racconterà in una lunga intervista! Manuel Bortuzzo al GFVip: chi è, età, carriera, Paralimpiadi, sparatoria Manuel Bortuzzo è un nato a Trieste nel 1999. Dopo un lungo periodo a Treviso si è trasferito a Roma per dedicarsi alla sua passione e al suo talento: il nuoto. Si è allenato giorno dopo giorno per raggiungere i suoi successi cosa che ha fatto fin quando la sua vita non è stata stravolta da un colpo di pistola. Era il 3 febbraio 2019 quando nel quartiere Axa di Roma scoppiò una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Torna puntuale l’appuntamento con Verissimo e, dopo l’emozionante puntata di ieri,in studio da Silvia Toffanin arriverà in studio anche, concorrente del GF VIP che ha deciso di abbandonare il gioco per motivi fisici. Il giovane si racconterà in una lunga intervista!al GFVip: chi è, età, carriera,è un nato a Trieste nel 1999. Dopo un lungo periodo a Treviso si è trasferito a Roma per dedicarsi alla sua passione e al suo talento: il nuoto. Si è allenato giorno dopo giorno per raggiungere i suoi successi cosa che ha fatto fin quando la sua vita non è stata stravolta da un colpo di pistola. Era il 3 febbraio 2019 quando nel quartiere Axa di Roma scoppiò una ...

Advertising

MediasetPlay : Un ragazzo dal grande coraggio e un super protagonista di #GFVIP ?? Oggi a #Verissimo, dalle 15.30 su #Canale5 e in… - Antonio53974235 : RT @smoking_wendy: Manuel Bortuzzo SA. 'MEGLIO CHE NON FACCIO DIRETTE SENNÒ RISCHIO QUERELE' #gfvip #FAIRYLU - Alessssssi : Belli belli @manuel_bortuzzo @davismaele @ClariHaile #fairylu - Feffe1992 : RT @smoking_wendy: Manuel Bortuzzo SA. 'MEGLIO CHE NON FACCIO DIRETTE SENNÒ RISCHIO QUERELE' #gfvip #FAIRYLU - FiorettiGiulia1 : Non vedo l'ora che inizi verissimo #mbxverissimo x Manuel Bortuzzo -