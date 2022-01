Manchester United | van de Beek vicino all’Everton

Leggi su sportface

(Di domenica 30 gennaio 2022) Donny van desi prepara a lasciare il. Lo stesso tecnico dei Red Devils, Ralf Rangnick, ha dato il via libera alla sua cessione e il 24enne centrocampista olandese è pronto ora ad andare in prestito. Un rinforzo quindi per Frank Lampard, futuro tecnico dell’Everton, che per mesi dovrà comunque fare a meno degli infortunati Davies, Doucoure e Delph, dovrebbe trovare lo spazio necessario per rilanciarsi. SportFace.