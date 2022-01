Manchester United | Mason Greenwood arrestato per stupro e aggressione

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 gennaio 2022) Finisce nel peggiore dei modi per. L’attaccante del, accusato sui social dalla ex fidanzata di averla aggredita e violentata, è statodalla polizia inglese con l’accusa dieddopo l’apertura di un’indagine sui video e le foto pubblicate dalla donna su Instagram. Un portavoce delle forze dell’ordine fa sapere: “La polizia della Greaterè stata informata oggi di immagini e video sui social media online pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica. È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è statocon l’accusa di. Rimane in custodia per essere ...