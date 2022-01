Manchester United, Greenwood arrestato: accusato di stupro (Di domenica 30 gennaio 2022) Come riporta Sportface, Mason Greenwood, giovane talento del Manchester United, è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione dopo che una donna ha pubblicato una serie di video e audio sui social media che accusano il calciatore. Greenwood Arresto UnitedA riguardo, la polizia inglese ha rilasciato una dichiarazione, senza mai citare l’attaccante inglese: “La polizia della Greater Manchester è stata informata oggi di immagini e video online sui social media pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica. È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l’accusa di stupro e ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Come riporta Sportface, Mason, giovane talento del, è statocon l’accusa die aggressione dopo che una donna ha pubblicato una serie di video e audio sui social media che accusano il calciatore.ArrestoA riguardo, la polizia inglese ha rilasciato una dichiarazione, senza mai citare l’attaccante inglese: “La polizia della Greaterè stata informata oggi di immagini e video online sui social media pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica. È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è statocon l’accusa die ...

