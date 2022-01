Manchester United, dall’Inghilterra: “Cavani ai saluti, verso il River Plate” (Di domenica 30 gennaio 2022) Edinson Cavani è diretto in Argentina, esattamente al River Plate. Questo è quanto filtra dall’Inghilterra, riportato da quotidiani di rilievo come il ‘Mirror’, in merito alla situazione dell’attaccante del Manchester United. L’ex Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain non sarebbe contento della sua situazione precaria tra le fila dei Red Devils; il contratto in scadenza potrebbe alimentare la volontà di andar via del centravanti trentacinquenne e il presunto accordo con gli argentini del River si incastra nel migliore dei modi con le premesse menzionate. Cavani percepirebbe uno stipendio corrispondente a meno della metà rispetto a quello attuale, da 15 milioni lordi a stagione. Il River Plate avrebbe scelto ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Edinsonè diretto in Argentina, esattamente al. Questo è quanto filtra, riportato da quotidiani di rilievo come il ‘Mirror’, in merito alla situazione dell’attaccante del. L’ex Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain non sarebbe contento della sua situazione precaria tra le fila dei Red Devils; il contratto in scadenza potrebbe alimentare la volontà di andar via del centravanti trentacinquenne e il presunto accordo con gli argentini delsi incastra nel migliore dei modi con le premesse menzionate.percepirebbe uno stipendio corrispondente a meno della metà rispetto a quello attuale, da 15 milioni lordi a stagione. Ilavrebbe scelto ...

