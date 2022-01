Manchester United | arrestato Greenwood E il club lo sospende

(Di domenica 30 gennaio 2022) Masondalla polizia dopo le accuse di violenza domestica da parte della fidanzata: le ultime Come riferito dal quotidiano inglese The Sun, Masonè statodalla polizia britannica dopo le accuse di violenza domestica da parte della fidanzata. Il, in attesa di notizie, ha intanto sospeso il giocatore delle attività della prima squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

