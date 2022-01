Manchester United | arrestato Greenwood con l’accusa di stupro

(Di domenica 30 gennaio 2022) Mason, attaccante del, è statocondie aggressione dopo che una donna ha pubblicato una serie di video e audio sui social media che accusano il calciatore. Nelle scorse ore il club aveva annunciato che 20enne “non tornerà ad allenarsi o a giocare partite fino a nuovo ordine”. Adesso, la polizia inglese, ha fornito una dichiarazione ufficiale, sebbene senza mai dire il nome di, in merito alla situazione, confermando l’arresto: “La polizia della Greaterè stata informata oggi di immagini e video online sui social media pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica. È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato ...

molto pesanti le accuse rivolte al giocatore del Manchester United Mason Greenwood che, stando a quanto riferito dalla sua ex compagna Harriet Robson con alcuni post da lei pubblicati sui social, l'...La compagna accusa l'attaccante dei Red Devils di averla picchiata e pubblica le immagini. Il club inglese ha preso così dei provvedimenti.Dopo l'accusa di di abusi sessuali e maltrattamenti da parte della fidanzata, la polizia ha aperto un'inchiesta e il club inglese ha sospeso Mason ...