Malfattori | al gabbio | casta di farabutti E sbatte il telefono | Mattarella sbrocca per il bis | ecco video rubato da Striscia | Guarda

(Di domenica 30 gennaio 2022) Va da sé, le ironie dopo la conferma di Sergioalla presidenza della Repubblica si sprecano. Meme, battute, tweet e chi più ne ha più ne metta. Un modo per esorcizzare una pagina politica in verità desolante e un poco drammatica: il bis al Quirinale,, proprio non lo voleva. Ce lo hanno trascinato per la giacchetta, nonostante i diciotto precedenti inviti a convergere su un nome che non fosse il suo. Per la politica, tutta, una pessima figura. E l'ironia su quel che è accaduto arriva anche dala Notizia, il tg satirico di Canale 5, che come vi avevamo raccontato ieri, sabato 29 gennaio, ha proposto un "deepfake" del presidente della Repubblica riconfermato, ossia unfalso e falsamente doppiato che, però, sembra tremendamente reale (e non solo per la fedeltà delle immagini). ...