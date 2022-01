“Mai vissuto nulla del genere”: il terremoto durante la partita sorprende il telecronista – VIDEO (Di domenica 30 gennaio 2022) La partita di Coppa del Mondo Under 19 di cricket tra Zimbabwe e Irlanda è stata brevemente interrotta da un terremoto avvenuto al largo di Port of Spain. Le due nazionali giovanili stavano disputando la semifinale di Plate al Queen’s Park Oval di Trinidad quando ad un certo punto la terra ha cominciato a tremare. Lo spinner irlandese Matthew Humphreys era pronto a lanciare quando la telecamera che trasmetteva la partita ha chiaramente iniziato a muoversi. LEGGI ANCHE => Scossa di terremoto da record in Alaska: diramata allerta tsunami Il gioco non è stato interrotto, mentre i commentatori spiegavano che quello scuotimento era dovuto ad un sisma. Il telecronista Andrew Leonard ha confessato in quei secondi di vivere un’esperienza nuova: “Non l’avevo mai sperimentato prima. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 30 gennaio 2022) Ladi Coppa del Mondo Under 19 di cricket tra Zimbabwe e Irlanda è stata brevemente interrotta da unavvenuto al largo di Port of Spain. Le due nazionali giovanili stavano disputando la semifinale di Plate al Queen’s Park Oval di Trinidad quando ad un certo punto la terra ha cominciato a tremare. Lo spinner irlandese Matthew Humphreys era pronto a lanciare quando la telecamera che trasmetteva laha chiaramente iniziato a muoversi. LEGGI ANCHE => Scossa dida record in Alaska: diramata allerta tsunami Il gioco non è stato interrotto, mentre i commentatori spiegavano che quello scuotimento era dovuto ad un sisma. IlAndrew Leonard ha confessato in quei secondi di vivere un’esperienza nuova: “Non l’avevo mai sperimentato prima. ...

Ultime Notizie dalla rete : Mai vissuto Applausi fragorosi per 'Misericordia' a Cascina Non si riposa mai Arturo che pare 'dia l'anima a Dio', lo sgridano le madri, e infatti balla come ... in un convitto, fuori dalla miseria pur piena di misericordia, in cui ha vissuto. Perché prima o ...

Roby Facchinetti canta Rinascerò, Rinascerai a Domenica In: il doloroso ricordo del dramma di Bergamo ... che nella pandemia ha vissuto un profondo dolore per la sua Bergamo e non solo. Era la primavera ... " Quella situazione ha premiato la creatività, non sarebbe mai nato quel brano ". Mara Venier lo ...

"Mai vissuto nulla del genere": il terremoto durante la partita sorprende il telecronista – VIDEO

Sabrina Salerno e il rapporto tormentato con i genitori/ "Loro non mi volevano" Sabrina Salerno ha vissuto un rapporto difficile con i genitori. Il padre alla nascita non l'aveva riconosciuta, mentre poi ha perdonato la mamma.

Non si riposaArturo che pare 'dia l'anima a Dio', lo sgridano le madri, e infatti balla come ... in un convitto, fuori dalla miseria pur piena di misericordia, in cui ha. Perché prima o ...... che nella pandemia haun profondo dolore per la sua Bergamo e non solo. Era la primavera ... " Quella situazione ha premiato la creatività, non sarebbenato quel brano ". Mara Venier lo ...Sabrina Salerno ha vissuto un rapporto difficile con i genitori. Il padre alla nascita non l'aveva riconosciuta, mentre poi ha perdonato la mamma.