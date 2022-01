Magic Mike 3, Steven Soderbergh: "Finalmente, anche Mike avrà una relazione!" (Di domenica 30 gennaio 2022) Steven Soderbergh ha parlato di Magic Mike 3 e ha rivelato che, Finalmente, anche Mike avrà una vera e propria relazione. Nel corso di una roundtable su KIMI, il nuovo film di Steven Soderbergh con Zoe Kravitz, il regista ha parlato di Magic Mike 3, ha rivelato di aver incoraggiato lo stesso Channing Tatum a sviluppare il progetto e ha fatto altre importanti rivelazioni sul progetto. Come riportato da Collider, Steven Soderbergh ha rivelato che, quando Magic Mike era ancora solo un'idea tra le tante, ha insistito con Channing Tatum per sviluppare il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022)ha parlato di3 e ha rivelato che,una vera e propria relazione. Nel corso di una roundtable su KIMI, il nuovo film dicon Zoe Kravitz, il regista ha parlato di3, ha rivelato di aver incoraggiato lo stesso Channing Tatum a sviluppare il progetto e ha fatto altre importanti rivelazioni sul progetto. Come riportato da Collider,ha rivelato che, quandoera ancora solo un'idea tra le tante, ha insistito con Channing Tatum per sviluppare il ...

