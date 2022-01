Madri o non madri: come il femminismo mi ha risolto la questione (Di domenica 30 gennaio 2022) Figli o non figli, madri o donne, famiglia o libertà. Una discussione sempre affascinante che merità di essere alimentata ogni giorno. Per quanto mi riguarda alla luve della mia esperienza come mamma e come amministratrice di un gruppo facebook di quarantamila mamme, posso dire di essere e di essere stata entrambe le cose. Sono stata tante cose Sono stata una tardoadolescente ribelle e disinibita con una voglia di famiglia pari a quella di una ballerina di can can, Ho avuto una figlia sull’onda dell’entusiasmo a ventinove anni dovendomi poi barcamenare con tutte le conseguenze del caso, ho creduto per anni rimanesse figlia unica e io mamma single, ho cercato una sevconda gravidanza disperatemente per due anni che è arrivata dopo due aborti spontanei che mi hanno messo in comunicazione con un mondo che non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Figli o non figli,o donne, famiglia o libertà. Una discussione sempre affascinante che merità di essere alimentata ogni giorno. Per quanto mi riguarda alla luve della mia esperienzamamma eamministratrice di un gruppo facebook di quarantamila mamme, posso dire di essere e di essere stata entrambe le cose. Sono stata tante cose Sono stata una tardoadolescente ribelle e disinibita con una voglia di famiglia pari a quella di una ballerina di can can, Ho avuto una figlia sull’onda dell’entusiasmo a ventinove anni dovendomi poi barcamenare con tutte le conseguenze del caso, ho creduto per anni rimanesse figlia unica e io mamma single, ho cercato una sevconda gravidanza disperatemente per due anni che è arrivata dopo due aborti spontanei che mi hanno messo in comunicazione con un mondo che non ...

