Ma quale sconfitta della politica. La lezione del Quirinale secondo Nicodemo (Di domenica 30 gennaio 2022) Imbelle. Fallimentare. Incapace. Così molti autorevoli osservatori definiscono oggi la classe politica che ha votato per la rielezione di Sergio Mattarella. E parlano di: sconfitta, resa, vergogna. Come se stessimo in guerra, cose se in Italia ci fosse stata una caporetto politico-istituzionale. Questa, come molte altre narrazioni, è un framing cioè il tentativo di imporre una chiave di lettura che condizioni la percezione dell’opinione pubblica. Nulla di scandaloso, siamo adulti e vaccinati. D’altronde il circo(lo) mediatico da una settimana racconta in maniera ansiogena la necessità di fare presto, di eleggere un PdR, e allo stesso tempo ha disegnato i grandi elettori come dei perditempo, dei fancazzisti, degli umoristi falliti che votano per Amadeus, invece di eleggere il PdR. Dirette allnews, maratone, leader sempre presenti su ... Leggi su formiche (Di domenica 30 gennaio 2022) Imbelle. Fallimentare. Incapace. Così molti autorevoli osservatori definiscono oggi la classeche ha votato per la riedi Sergio Mattarella. E parlano di:, resa, vergogna. Come se stessimo in guerra, cose se in Italia ci fosse stata una caporetto politico-istituzionale. Questa, come molte altre narrazioni, è un framing cioè il tentativo di imporre una chiave di lettura che condizioni la percezione dell’opinione pubblica. Nulla di scandaloso, siamo adulti e vaccinati. D’altronde il circo(lo) mediatico da una settimana racconta in maniera ansiogena la necessità di fare presto, di eleggere un PdR, e allo stesso tempo ha disegnato i grandi elettori come dei perditempo, dei fancazzisti, degli umoristi falliti che votano per Amadeus, invece di eleggere il PdR. Dirette allnews, maratone, leader sempre presenti su ...

Advertising

gioporce : RT @DomaniGiornale: Dopo la sconfitta di questi giorni, sono ricominciate le voci di faide interne che minacciano il leader leghista Salvin… - ILupobianco : @dan2cil @E_Sylveon @borghi_claudio I numeri di FDI in parlamento sono insignificanti pari al 4,3% preso nel 2018..… - DM_Deluca : RT @DomaniGiornale: Dopo la sconfitta di questi giorni, sono ricominciate le voci di faide interne che minacciano il leader leghista Salvin… - bluebox82 : Avrebbe vinto per quale motivo? Una settimana persa per eleggere una persona che aveva detto chiaramente di non vol… - DomaniGiornale : Dopo la sconfitta di questi giorni, sono ricominciate le voci di faide interne che minacciano il leader leghista Sa… -