L'"usato sicuro" delude. È un'occasione mancata (Di domenica 30 gennaio 2022) Con tutto il rispetto per il presidente bis: che delusione. Dal mondo, diviso e riottoso, del centrodestra ci si aspettava qualcosa di meglio. Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Con tutto il rispetto per il presidente bis: che delusione. Dal mondo, diviso e riottoso, del centrodestra ci si aspettava qualcosa di meglio.

gallina_di : L''usato sicuro' delude. È un'occasione mancata. Con tutto il rispetto per il presidente bis: che DELUSIONE. Dal mo… - sabato_ivana : RT @QLexPipiens: Non disponendo dei numeri per eleggere Draghi, hanno ripiegato sull''usato sicuro'. Con Mattarella si sono arroccati e bli… - QLexPipiens : Non disponendo dei numeri per eleggere Draghi, hanno ripiegato sull''usato sicuro'. Con Mattarella si sono arroccat… - FuddausS : Gli imbalsamatori hanno costretto mattarella al bis. La notte dei coltelli. Letta jr. dice sì a Conte e Salvini su… - LuigiCarusillo : Né donna né giovane, ma il collaudato usato sicuro. Restiamo un paese patriarcale senza ambizioni per il futuro. Cl… -

E' Mattarella bis, la maggioranza tiene - ASCOLTA IL PODCAST Dopo Sergio Mattarella c'è solo Sergio Mattarella. La politica ha preso atto di non essere in grado di esprimere un nome alternativo e sceglie l'usato sicuro. Sospinto dall'onda dei voti parlamentari ...

