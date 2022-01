L’ultima vittima del Covid è una bambina di 2 anni ricoverata al Bambino Gesù. Oggi altre 253 vittime (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ morta al Bambin Gesù la bambina di due anni positiva al Covid giunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C-130J dell’ Aeronautica Militare. La piccola paziente era ricoverata presso l’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l’immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l’ambulanza. Covid, la bambina in arrivo dalla Calabria al Bambino Gesù di Roma “La paziente era arrivata già intubata e in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ morta al Bambinladi duepositiva algiunta in gravissime condizioni ieri pomeriggio da Catanzaro a Roma, trasportata da un C-130J dell’ Aeronautica Militare. La piccola paziente erapresso l’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, ieri si è reso necessario l’immediato trasferimento aldi Roma. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l’ambulanza., lain arrivo dalla Calabria aldi Roma “La paziente era arrivata già intubata e in ...

