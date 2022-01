Loretta Goggi: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, canzoni, vita privata (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per un’intervista lunga ed emozionante, anche Loretta Goggi, amica di Mara Venier e padrona di casa. Loretta Goggi: chi è, età, carriera Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre del 1950, da Giulio e Costanza Goggi, originari di Circello, in provincia di Benevento. Sin da piccola Loretta ha studiato canto e musica ed è stata notata nel 1959 da Silvio Gigli quando partecipa al concorso radiofonico Disco magico, presentato da Corrado. Loretta ha vinto in coppia con Nilla Pizzi. Nel 1962 ha esordito come attrice bambina e all’età di 12 anni ha inciso con il suo nome la sua prima canzone. Successivamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per un’intervista lunga ed emozionante, anche, amica di Mara Venier e padrona di casa.: chi è, età,è nata a Roma il 29 settembre del 1950, da Giulio e Costanza, originari di Circello, in provincia di Benevento. Sin da piccolaha studiato canto e musica ed è stata notata nel 1959 da Silvio Gigli quando partecipa al concorso radiofonico Disco magico, presentato da Corrado.ha vinto in coppia con Nilla Pizzi. Nel 1962 ha esordito come attrice bambina e all’età di 12 anni ha inciso con il suo nome la sua prima canzone. Successivamente ...

Advertising

UnDueTreBlog : Domenica In – Ventesima puntata del 30 gennaio 2022 – Tra gli ospiti Loretta Goggi, Ron, Teo Teocoli. Spazio Co... - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn ospiti @LorettaGoggi @roncellamare @TeocoliOfficial @RobyFacchinetti @maravenierof - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn ospiti @LorettaGoggi @roncellamare @TeocoliOfficial @RobyFacchinetti @maravenierof - zazoomblog : Domenica In anche Loretta Goggi tra gli ospiti: con ‘Maledetta primavera’ arrivò seconda a Sanremo - #Domenica… - programmitvoggi : Intervista a Loretta Goggi e speciale Sanremo a Domenica IN -