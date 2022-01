Londra pronta a inviare rinforzi agli alleati della NATO (Di domenica 30 gennaio 2022) Londra è pronta a inviare rinforzi agli alleati della NATO per proteggerli da una eventuale aggressione russa. Il governo britannico ha affermato che qualsiasi incursione russa in Ucraina sarebbe punita con rapide sanzioni e sarebbe devastante per entrambe le parti. Londra è pronta a inviare rinforzi nell’Europa dell’Est? Nel mezzo delle crescenti tensioni al confine Leggi su periodicodaily (Di domenica 30 gennaio 2022)per proteggerli da una eventuale aggressione russa. Il governo britannico ha affermato che qualsiasi incursione russa in Ucraina sarebbe punita con rapide sanzioni e sarebbe devastante per entrambe le parti.nell’Europa dell’Est? Nel mezzo delle crescenti tensioni al confine

