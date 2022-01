LIVE – Tortona-Reggio Emilia 82-82 | Serie A1 2021 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 30 gennaio 2022) Latestuale di Bertram Derthona-UNAHOTELS, valida per la 18esima giornata dellaA1di. A poco più di venti giorni dall’incontro di andata, dove ebbe la meglio, le due formazioni tornano a sfidarsi. Da allora, i piemontesi hanno collezionato due vittorie e una sconfitta, mentre gli uomini di coach Caja hanno perso una partita e vinto la seconda. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 30 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INIL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT ...

A poco più di venti giorni dall'incontro di andata, dove ebbe la meglio, le due formazioni ... In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con untestuale ( CLICCA QUI PER SEGUIRE LA ...OA Sport offrirà inoltre una gamma di DIRETTEscritte, per non perdersi davvero nulla. Gli ...Sassari Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia Allianz Trieste - Bertram DerthonaVirtus ...L’A|X Armani Exchange Milano, dopo la sfida di Eurolega contro lo Zalgiris, ospita la Fortitudo Kigili Bologna, reduce dal netto k.o. interno con Tortona. Palla a due alle ore 17:30 nella ...Al Palaferraris di Casale Monferrato scendono in campo alle ore 17:00 Bertram Derthona Basket e Unahotels Reggio Emilia per cominciare la domenica di Legabasket con la diciottesima giornata. Reggiana.