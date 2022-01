LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone vince e allunga! L’Italia fa sua la Coppa di specialità! “È la mia gara preferita” (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Federica Brignone QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO Federica Brignone CON LA VITTORIA DI OGGI? LA CLASSIFICA DI Coppa DEL MONDO Federica Brignone: “FIDUCIA PER LE OLIMPIADI” 13.01: Federica Brignone e Cornelia Huetter fanno segnare lo stesso tempo sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen e vincono a mani basse il SuperG davanti all’altra austriaca Tamara Tippler. L’azzurra infila la terza vittoria stagionale nella disciplina consolidando il pettorale rosso, mentre Elena Curtoni non brilla e chiude in decima piazza. Grazie per aver seguito il SuperG in nostra compagnia, la redazione di OA ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIQUANTI SOLDI HA GUADAGNATOCON LA VITTORIA DI OGGI? LA CLASSIFICA DIDEL MONDO: “FIDUCIA PER LE OLIMPIADI” 13.01:e Cornelia Huetter fanno segnare lo stesso tempo sulla Kandahar di-Partenkirchen e vincono a mani basse ildavanti all’altra austriaca Tamara Tippler. L’azzurra infila la terza vittoria stagionale nella disciplina consolidando il pettorale rosso, mentre Elena Curtoni non brilla e chiude in decima piazza. Grazie per aver seguito ilin nostra compagnia, la redazione di OA ...

